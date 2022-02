LISTA: Los distritos escolares del valle retrasan y cancelan clases debido al clima

Credito: MGN Online/Pixabay

Los distritos escolares de Rio Grande Valley están anunciando el retraso de las clases el viernes debido al clima frío esperado.

Se espera que un frente frío baje las temperaturas en el Valle del Río Grande el jueves y viernes.

Esta lista se actualizará periódicamente. Consulte las páginas de redes sociales del distrito escolar de su hijo para obtener más actualizaciones:

Condado Cameron

Browsnville ISD

Brownsville ISD retrasará el inicio de clases el viernes 21 de enero debido al clima.

Las escuelas primarias se reportarán a las 9 a. m., las escuelas intermedias se reportarán a las 8:40 a. m. y las escuelas secundarias se reportarán a las 9:45 a. m. Todo el personal se reportará a su hora habitual.

Las rutas de transporte también se retrasarán. La hora de recogida de los alumnos será una hora más tarde de la hora habitual programada. Los padres pueden dejar a los estudiantes a la hora habitual. Todo el personal se presentará en su horario habitual. El viernes, todos los programas extracurriculares serán cancelados. Los eventos atléticos bajo techo continuarán según lo programado, mientras que los eventos al aire libre se cancelarán. Para obtener más información, comuníquese con el Distrito Escolar Independiente de Brownsville al 956.548.8000 o visite las páginas de redes sociales del distrito.

Santa Maria ISD

Debido a las inclemencias del tiempo para esta noche y mañana, Santa Maria ISD retrasará el inicio de clases el viernes 21 de enero de 2022. Los maestros y el personal se presentarán a trabajar a las 9:00 a. m. Comenzarán las clases para las tres (3) escuelas a las 9:30

Point Isabel ISD

Debido a las inclemencias del tiempo, PIISD tendrá un retraso de 3 horas para el inicio de clases el viernes 21 de enero de 2022. Primaria 10:40 am PI Junior High 10:45 am PI High School 11:10 am

Rio Hondo ISD

Rio Hondo ISD cancelará las clases para los estudiantes el viernes 21 de enero. Todo el personal se presentará a trabajar mañana a la hora programada regularmente.

La Feria ISD

Debido a las inclemencias del tiempo, La Feria ISD retrasará el inicio de clases el viernes 21 de enero de 2022. La superintendente interina Lillian Ramos ha aprobado las 9:30 a. m. como el inicio de la instrucción escolar para todos los campus. El transporte comenzará a las 8:00 a. m. Los padres pueden dejar a sus hijos a partir de las 9:00 a. m. Se cancelaron los programas después de la escuela y las actividades deportivas.

Condado Hidalgo

McAllen ISD

Debido al potencial de clima severo, McAllen ISD tendrá un inicio retrasado el viernes 21 de enero. Horarios de inicio retrasados: Primaria - 9:00 am, Escuelas intermedias - 9:30 am, Escuelas secundarias - 9:45 am. Las rutas de autobús funcionarán 1 hora más tarde que el horario regular.

Donna ISD

Donna ISD retrasará las clases 1,5 horas el viernes 21 de enero. El transporte en autobús también se retrasará 1,5 horas. Las escuelas primarias comenzarán a las 9:15 a. m., las escuelas intermedias a las 9:45 a. m. y las escuelas secundarias a las 10 a. m. Los estudiantes saldrán a la hora habitual. Todos los empleados se retrasarán una hora.

Edinburg CISD

Debido a las inclemencias del tiempo, Edinburg CISD tendrá un comienzo retrasado para el viernes 21 de enero de 2022. Los estudiantes de primaria y secundaria comienzan a las 9:00 a.m. Los estudiantes de secundaria comienzan a las 10:00 AM. Todo el personal se presenta a las 8:45 AM. Los autobuses recogerán 1 hora más tarde que el horario regular.

Edcouch-Elsa ISD

Debido a las bajas temperaturas pronosticadas para el viernes por la mañana, Edcouch-Elsa ISD tendrá un inicio retrasado de dos horas el viernes 21 de enero de 2022. Todo el personal y los estudiantes se presentarán 2 horas más tarde de lo habitual. Los autobuses saldrán 2 horas más tarde.

La Joya ISD

Debido a las próximas condiciones climáticas severas y en consideración a la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, La Joya ISD usará su Día de mal tiempo programado para el 14 de febrero de 2022 y cancelará las clases para todos los estudiantes el viernes 21 de enero de 2022. Todos Las actividades extracurriculares al aire libre programadas para el jueves y el viernes serán canceladas. Los eventos universitarios bajo techo continuarán según lo programado. Las clases se reanudarán el lunes 24 de enero.

La Villa ISD

Debido a las temperaturas extremadamente frías pronosticadas para el viernes por la mañana, La Villa ISD implementará un inicio retrasado el viernes 21 de enero de 2022. Todo el personal se reportará a las 9 a. m. y las clases se reanudarán para los estudiantes a las 9:30 a. m. Los autobuses comenzarán sus rutas a las 8:00 a. m. Si hay algún cambio, enviaremos notificaciones por mensaje de texto, redes sociales, canales de noticias y el sitio web de la escuela.

Mission CISD

Debido a las condiciones climáticas peligrosas que se esperan, Mission CISD cancelará las clases para el viernes 21 de enero y todas las actividades extracurriculares para el jueves y el viernes. Puede ver la carta completa de la Superintendente, Dra. Carol G. Pérez a los padres enviada a través de SchoolMessenger en este enlace, https://www.mcisd.net/apps/news/article/1556333

Hidalgo ISD

Hidalgo ISD retrasará el inicio de clases el viernes 21 de enero debido al clima frío esperado, según el Superintendente Xavier Salinas.

Las escuelas primarias se reportarán a las 9 a. m. y las escuelas secundarias lo harán a las 9:45 a. m.

Los autobuses comenzarán a funcionar a las 8.25 a.m.

Mientras tanto, Rio Grande City ISD y Raymondville ISD han anunciado que permitirán que los estudiantes usen ropa de abrigo o pantalones de chándal los jueves y viernes debido al clima.

Vanguard Academy anunció que todas las escuelas y oficinas estarán cerradas el viernes 21 de enero. Las clases se reanudarán el lunes 24 de enero.

PSJA ISD

Debido a las próximas inclemencias del tiempo, las clases se cancelarán mañana viernes 21 de enero del 2022.

Solo los miembros del equipo auxiliar se presentarán a trabajar con un inicio retrasado a las 10:00 am

Progreso ISD

Progreso ISD retrasará los horarios de inicio el viernes 21 de enero. Progreso Early Childhood y Progreso Elementary comenzarán a las 9:00 a. m. DTMS y Progreso High School comenzarán a las 9:30 a. m. y las rutas de autobús comenzarán a las 8:30 a. m.

Valley View ISD

Debido a las inclemencias del tiempo pronosticadas, las clases para todos los estudiantes se cancelarán el viernes 21 de enero. Todas las actividades y juegos extracurriculares al aire libre programados para el jueves y el viernes también se cancelarán. Los eventos bajo techo continuarán según lo programado. Las clases se reanudarán el lunes 24 de enero.

Weslaco ISD

Debido a las condiciones climáticas pronosticadas, Weslaco ISD está retrasando el inicio del día escolar instructivo el viernes 21 de enero de 2022, de la siguiente manera:

· Las Escuelas Intermedias comenzarán a las 9:35 am

· Las Escuelas Primarias comenzarán a las 9:45 am

· Las Escuelas Secundarias comenzarán a las 10:00 am

Los horarios de recogida de los autobuses están programados de la siguiente manera:

· Las escuelas intermedias y secundarias se recogen aproximadamente a las 8:15 a. m., para la llegada al campus a las 9:00 a. m.

· Las escuelas primarias recogen aproximadamente a las 9:00 a. m., para la llegada al campus a las 9:30 a. m.

Condado Starr

Rio Grande City ISD

Rio Grande City ISD retrasará las clases el viernes 21 de enero debido al clima frío. Las escuelas primarias comenzarán a las 8:30 a. m. y los autobuses comenzarán a las 7:30. Las escuelas intermedias comenzarán a las 9 a. m., con autobuses a partir de las 8 a. m. Las escuelas secundarias comenzarán a las 9:45 a. m., con autobuses a partir de las 8:45 a. m.

Roma ISD

Debido a la posibilidad de mal tiempo, Roma ISD tendrá un horario modificado para los estudiantes el viernes 21 de enero de 2022. Las escuelas primarias comenzarán a las 9:45 am, las escuelas intermedias comenzarán a las 10:00 am y las escuelas secundarias comenzarán a las 10:30 am Los autobuses saldrán dos horas más tarde de lo normal.

Condado Willacy

Raymondville ISD

Debido a las inclemencias del tiempo y por la seguridad de nuestros estudiantes y personal, Raymondville ISD retrasará las rutas de los autobuses y los horarios de inicio de clases una hora el viernes 21 de enero de 2022. Las clases comenzarán a las 9 a. m. Continuaremos monitoreando el clima y mantenerlo informado de cualquier cambio. Para obtener más detalles, haga clic en el siguiente enlace https://tinyurl.com/risd-weatherupdates. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el campus de su hijo.

San Perlita ISD

Debido al pronóstico de tormenta invernal y las condiciones potencialmente peligrosas de las carreteras, el día escolar comenzará a las 10:00 a. m. mañana. Las rutas de transporte funcionarán dos horas más tarde de lo normal. Gracias.

Escuelas Magnet/Charter

IDEA Public Schools

A partir del jueves a las 3 p. m., todas las Escuelas Públicas de IDEA en el Valle del Río Grande tendrán un inicio retrasado de dos horas el viernes 21 de enero de 2022. Como resultado, las clases matutinas de prekínder se cancelarán. Los estudiantes deben llegar a la escuela a las 9:45 a. m.; las rutas de autobús serán ajustadas y compartidas por el administrador de transporte del campus. Continuaremos monitoreando las condiciones climáticas en el Valle del Río Grande y actualizaremos a las familias según sea necesario. Alentamos a nuestras familias a que continúen revisando las redes sociales y visiten el sitio web de IDEA para obtener más información y actualizaciones sobre las inclemencias del tiempo.

South Texas ISD

Por precaución, South Texas ISD está planeando un inicio retrasado en todo el distrito el viernes 21 de enero. El personal deberá presentarse en los campus y las oficinas a las 9:00 am, y retrasaremos el inicio de clases hasta las 9:00 a.m. :30 am Ajustaremos los horarios de nuestro campus para acomodar el día más corto y terminar el día a la hora habitual de las 4:05 pm

Vanguard Academy

Vanguard Academy anunció que todas las escuelas y oficinas estarán cerradas el viernes 21 de enero. Las clases se reanudarán el lunes 24 de enero.

Colegio/Universidades

South Texas College

South Texas College tendrá una apertura retrasada en todos los campus este viernes 21 de enero. Las operaciones comerciales comenzarán a las 9 a. m. en lugar del horario habitual de 8 a. m. Esta apertura retrasada no afecta a los estudiantes porque todas las clases de la primera semana se llevan a cabo en línea debido a un aumento reciente en los casos de COVID. Estén atentos al sitio web y las redes sociales de South Texas College para obtener actualizaciones sobre el clima.

Universidad de Texas Valle del Río Grande

Debido a las inclemencias del tiempo invernal pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), todas las instalaciones del campus y fuera del campus de UTRGV retrasarán su apertura hasta las 10 a. m. de mañana (viernes 21 de enero). lugar a la hora previamente programada. Sin embargo, todas las clases que actualmente se reúnen en persona y están programadas antes de las 10 a. m. se cancelarán.