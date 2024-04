Salud y Vida: Periodista narra su historia de lucha contra una extraña enfermedad de la piel

Jackie Nedell, una periodista de Washington, tenía mucho tiempo un raro trastorno sistémico de la piel llamado hidradenitis, que provoca graves erupciones, forúnculos y quistes, los cuales suelen confundirse con el acné.

"Me llevó tres años y medio con cientos y cientos de estas lesiones y forúnculos que ardían y eran tan dolorosos, que ni siquiera puedo describírtelos. Me daba mucha vergüenza, tenía todas esas cicatrices y forúnculos en la espalda cuando iba a la piscina. Me ponía camisetas pequeñas. Me sentía humillada", comentó Nedell.

La causa del H-S es desconocida. Según los especialistas, estos pueden ser dolorosos, bultos o forúnculos que se forman con mayor frecuencia en zonas como las axilas, los senos, los glúteos y la ingle.

La H-S afecta más a las mujeres que a los hombres, y más a los afroamericanos que a los de otras razas.

Nedell sufrió durante tres años y medio antes de encontrar alivio con Adam Friedman, dermatólogo en George Washington School Of Medicine.

"Esta es una condición crónica, no podemos curar, solo podemos contener, pero va a ser una combinación de cuidados locales, antibacterianos, lavados antimicrobianos", dijo Friedman.

De acuerdo a los informes médicos, la enfermedad es sistémica, lo que significa que causa daños en otros órganos a través de la inflamación. Por ello, Friedman está usando biológicos para tratar eso. "El 50 por ciento de la gente tendrá una artritis inflamatoria, muchos tendrán hipertensión, diabetes, trastornos mentales, depresión clínica", detalló.

Jackie está ahora un año y medio en remisión. "Siento que soy una persona totalmente nueva, y no me siento cohibida, y la mayoría de las cicatrices se han desvanecido - no todas", expresó.

Jackie anima a las personas con H-S a buscar la mejor terapia para aliviar esta enfermedad.

Los especialistas sugieren que si tiene H-S, es necesario consultar con la página hsconnect.org para obtener más información.