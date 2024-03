Salud y Vida: Prevención médica de embolias cerebrales

Más de 6,7 millones de personas en estados unidos tienen problemas de embolia cerebral en la actualidad, y cada 18 minutos ocurre un aneurisma cerebral.

Mucha gente ni siquiera sabe que lo tienen hasta que es demasiado tarde.

Pero ahora hay un nuevo dispositivo que está ayudando a eliminar estas embolias antes de que causen problemas graves.

Gracias a este nuevo dispositivo, los médicos pudieron evitar que la embolia cerebral de Judy Sadler se estallara.

"Una mañana me desperté y me sangraba mucho la nariz. Así que me tomé la tensión y estaba por encima de 200 y pensé: 'Estupendo', agrega Judy Sadler, paciente.

Judy Sadler temía lo peor.

"¿Voy a tener un derrame cerebral? ¿Voy a morir?", agrega Sadler.

Una resonancia magnética reveló una embolia cerebral en la parte frontal de su cerebro, afortunadamente, no se había roto.

"Cuando eso ocurre, un aneurisma que sangra en el cerebro, alrededor del 10 por ciento de la gente muere inmediatamente. El 20% no sobrevivirá a la estancia en el hospital. El siguiente tercio de los pacientes tendrá una discapacidad grave, y alrededor de un tercio de personas podrían salir del hospital y volver a su vida normal.", agrega Ian Kaminsky, MD, cirujano intervencionista en el Swedish Medical Center.

Una embolia cerebral es una protuberancia que sale de una parte debilitada de una arteria.

La cirugía consiste en colocar stents y espirales para bloquearla

El cirujano neurointervencionista Ian Kaminsky forma parte de un ensayo clínico nacional que prueba el sistema neurovascular contour para cerrar el aneurisma sin usar endoprótesis

"Se abre dentro del aneurisma y bloquea el flujo que entra en él debido a lo apretada que es la densidad de esa malla", argumenta Ian Kaminsky, MD

Destruye la embolia, tanto el procedimiento como el tiempo de recuperación son más cortos, por lo que Judy pudo regresar al trabajo tres días después.

"Intento dar al menos 4.000 pasos al día. Me ha ayudado a sentirme mejor, me hace sentir joven. Puede que tenga 72 años, pero me siento como si tuviera 35", agrega Judy Sadler.

El doctor Kaminsky espera que el ensayo clínico dure unos años más antes de avanzar a la aprobación de la F-D-A.

Esperan realizar un estudio con el dispositivo en al menos 200 personas de todo el país y hasta el momento siguen inscribiendo pacientes.