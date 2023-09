Estudiante de la Semana: Alumna se destaca por su éxito académico

"Lo que más me gusta es ayudar a las personas que necesitan ayuda " dijo la estudiante de la semana, Italy Lizeth Pérez.

Un buen corazón, inteligencia y constancia son algunos de los atributos que han llevado a Italy Lizeth Pérez, al éxito académico.

"Yo tengo una meta que no mucho quieren hacer" agrego Perez.

Con solo 17 años de edad ya tiene experiencia de cuidado infantil, ha participado en el Brownsville Nursing Home and rehab, en el STISD Medical Professions.

Además de que tiene un GPA de 4.0 en promedio de calificación, una certificación de electrocardiograma y asistencia Oftálmica tiene premios y reconocimientos de mejor estudiante en español por el reconocimiento estudiante dual de inglés 3, entre muchos otros grandes aciertos.

Dice que haber sido nombrada la estudiante de la semana es el inicio de un gran futuro.

"Me sentí tan feliz, estaba bien sorprendida, yo no creía que lo iba a ganar y al mismo tiempo tan agradecida con mis maestros me sentía tan feliz" expreso la estudiante de la semana.

Anhela convertirse en cirujano de traumatología, sus maestros no dudan de su talento y han sido un pilar académico.

"Para mí es placer tener a Italy como alumna Italy es un ejemplo a seguir para nuestra comunidad" dijo Ada Barrera, maestra de español.

Sus grandes admiradores son sus padres

"Mucho orgullo desde chiquita, yo sabía que ella iba a ser alguien, los maestros siempre me hablan para felicitarme que qué buena hija que buena estudiante" agrego la madre de la estudiante, Eva Nieto.

"La verdad que mucho gusto porque ella realmente se lo merece, siempre es muy dedicada en todo lo que hace y procura ser siempre la mejor en todo lo que hace" dijo Ángel Bernal, padre de la estudiante de la semana.

Vea el video para el informe completo.