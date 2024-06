'Kinds of Kindness' consigue un logro de audiencia en taquilla

By: Tania Garza

El festival "Totally Tubular" empieza su gira este martes. Los fans de la música podrían escuchar a Thomas Dolby cantar "She Blinded Me With Science" en el festival "Totally Tubular".

Otros actos que se presentan en el evento con temática New Wave incluyen The Tubes y Modern English.

La gira empieza este martes en Seattle y continúa durante julio.

En otras noticias, la cuarta temporada de "Babylon Berlin", la serie alemana de acción y crimen, se estrena este martes. La serie se desarrolla en los años 30 después de la caída global de la bolsa de valores.

La serie está disponible con subtítulos o doblada al inglés por MHz Choice.

Por último, "Kinds of Kindness" consiguió un logro de taquilla.

La nueva película de Yorgos Lanthimos, director de "Poor Things", se estrenó en solo cinco cines y recaudó el mayor promedio por teatro para una película de estreno limitado con 70.000 dólares.

