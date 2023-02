Regularización de impuestos en el maíz podría beneficiar la producción del sur de Texas

Los aranceles transitorios para regular la producción y comercialización del maíz blanco propuestos por el gobierno mexicano, no han surtido efecto negativo en este lado de la frontera.

"Lo que va a pasar es que, son señales de que van a decirle a los productores en México que dejen de producir maíz blanco porque tienen estos impuestos, entonces, eso va a encarecer en México más la producción a futuro… ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros?, Bueno yo pienso que puede ser positivo en el sentido de que se pueden abrir más mercados de exportación hacia México porque nuevamente, la razón de este impuesto es porque el precio del maíz blanco en México estaba subiendo o ha subido y querían bajar el precio y la forma en que lo quieren hacer es poniendo tarifa" dijo el director del centro de estudios en la universidad de Texas A&M, Luis Ribera.

Para el profesor de economía Luis Ribera, esta medida podría beneficiar a los productores del sur de Texas dado que los impuestos mexicanos piensan regular directamente a las exportaciones de ese país.

"Pero por ejemplo, de nosotros, les mandamos el 5% del maíz que les mandamos es maíz blanco y eso es más o menos como el 74% de todo el maíz blanco que ellos importan, o sea, nosotros somos sus principales proveedores de maíz blanco hacia México, nuevamente, como esta tarifa es para productores mexicanos puede ser una oportunidad para que nosotros les podamos enviar más" agrego Ribera.

Justo ahora, primero de febrero 2023, en la tortillería La Malinche, ubicada en Reynosa, estado de Tamaulipas, el kilo de tortillas continúa con su mismo precio que en el pasado mes de diciembre.

"Ahora por lo pronto no hay aumento, no hay aumento de nada, todo se mantiene igual… no, no ha subido" agrego la gerente de la tortillería La Malinche, Ramona.

Esta es solo una de las tortillerías locales en el vecino estado de Tamaulipas, al otro lado de la frontera, que pese a que ya están en curso los nuevos impuestos, su producto final no ha sufrido efectos de alzas de precio.

"26 pesos el kilo, nosotros no vendemos maíz, solamente tortillas en diciembre estaba a 26" agrego Ramona.

Vea el video para el informe completo.