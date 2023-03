Salud y Vida: Terapia de voz para personas transgenero

Seanna creció en la zona rural de Virginia occidental, una pequeña ciudad donde enterró sus verdaderos sentimientos sobre su género durante muchos años.

Hace cinco años, perdió a un amigo muy cercano, y fue hospitalizada por depresión.

“Fue entonces cuando, esa fue la primera vez que le admití a alguien que era trans”, dijo Seanna. “Es por eso que nunca me he sentido conectado a la experiencia masculina. Es por eso que cuando alguien me llama señor, siempre me he encogido por dentro", agregó.

Hace dos años, durante el aislamiento de COVID, Seanna comenzó la transición médica de hombre a mujer, comenzando con las hormonas. Pero ella todavía no estaba feliz de como se escuchaba su voz. Ahí es cuando buscó el entrenamiento de voz que afirma el género.

"La mayoría de los pacientes que vemos aquí pueden lograr sus objetivos, o acercarse a ellos, solo con la terapia de voz, que es una opción significativamente menos invasiva", explicó Anna Lichtenstein.

Lichtenstein es una terapeuta de voz en Ohio. Ayuda a los pacientes con su tono, resonancia, patrones del habla y la respiración. Los hombres y las mujeres enfrentan cada técnica de manera diferente.

“Quiero que todos mis pacientes puedan comunicarse con confianza en el mundo", dijo Lichtenstein.

Lichtenstein normalmente sugiere que los pacientes tengan su terapia una hora cada semana, por un mínimo de diez semanas, y se anima a los pacientes a hacer ejercicios vocales en casa todos los días.